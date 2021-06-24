В районах Петербурга восстановили электроснабжение после пожара на подстанции

Специалисты восстановили электроснабжение в жилых домах в Калининском и Красногвардейском районах Санкт-Петербурга, которые остались без электричества из-за пожара на подстанции в Ленинградской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на комитет по энергетике города.

«По городу электроснабжение восстановлено. Сейчас проводим контрольные объезды, чтобы проверить, остались ли невключенные дома», — отметил источник.

Ранее 23 июня сообщалось, что отключение электричества произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга. Сообщалось, что специалисты «Россети Ленэнерго» ведут работы по оперативному переключению потребителей после технологического нарушения на подстанции компании ОЭК, в районы направлены дизель-генераторные установки.

В комитете по энергетике города отмечали, что возгорание на подстанции в Ленинградской области привело к обесточиванию 265 жилых домов в Калининском и Красногвардейском районах.