Часть Петербурга осталась без электричества

Отключение электричества произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга. Об этом в среду, 23 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию «Россети Ленэнерго».

Отключение произошло из-за технологического нарушения на подстанции. Перебои с электричеством наблюдались и в Выборгском районе города. Отключение света и отсутствие мобильного интернета также произошли и в городе Мурино в Ленинградской области, граничащем с Калининским районом.

По словам источника, специалисты компании ведут работы по оперативному переключению потребителей после технологического нарушения на подстанции смежной сетевой организации. «Бригады и диспетчеры компании организуют резервные схемы для скорейшего запитывания потребителей. В районы направлены дизель-генераторные установки», сказала собеседница агентства.

Движение между станциями красной линии метро "Академическая" и "Девяткино" проходит с увеличенными интервалами пять-семь минут. По информации корреспондента ТАСС, машинисты в метро предупреждают пассажиров о задержках отправления поезда по техническим причинам.

Ранее Россия https://lenta.ru/news/2021/06/23/electro/заняла второе место среди стран Европы с самой дешевой электроэнергией для населения. По результатам исследования, самая низкая стоимость электроэнергии оказалась в Казахстане, где она стоит чуть больше двух рублей за киловатт-час. На втором месте находится Россия со стоимостью электричества 3,6 рубля за киловатт-час.

В декабре 2020 года в Санкт-Петербурге из-за аварии на высоковольтной линии оказался обесточен жилой квартал. ЧП произошло в муниципальном округе Сосновая Поляна Красносельского района. Без света остались 193 многоквартирных дома.