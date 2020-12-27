Квартал в Петербурге остался без электричества из-за аварии

В Санкт-Петербурге из-за аварии на высоковольтной линии оказался обесточен жилой квартал. Об этом сообщает ТАСС.

ЧП произошло в муниципальном округе Сосновая поляна Красносельского района. Без света остались 193 многоквартирных дома.

В компании «Россети» заявили, что диспетчеры приступили к созданию резервных схем электроснабжения для скорейшего запитывания потребителей.

Сейчас температура воздуха в Петербурге составляет минус 4 градуса.

6 декабря около семи тысяч жителей Краснодара остались без света из-за аварии на сетях электроснабжения. Отключение электроэнергии произошло в вечерние часы в Прикубанском округе города.