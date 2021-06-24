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Момент взрыва электроподстанции под Петербургом сняли на видео

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Момент взрыва электроподстанции «Ручьи» в деревне Новое Девяткино под Санкт-Петербургом сняли на видео. Запись опубликовал Telegram-канал «LIFE SHOT».

На кадрах, снятых очевидцами около детской площадки, видно очаг возгорания, от которого поднимаются столбы дыма.

Ранее в комитете по энергетике города отметили, что причиной возгорания на подстанции стала «разгерметизация трансформатора». Взрыв привел к обесточиванию 265 жилых домов в Калининском и Красногвардейском районах. С перебоями работали сотовая связь и интернет. К 23:10 пожар локализовали, а к полуночи подачу электричества возобновили.

Накануне пожар в Витебской области на Лукомльской ГРЭС, которая является одной крупнейших электростанций в Белоруссии, сняли на видео. Из-за пожара нарушено электроснабжение населенных пунктов Могилевской и Витебской областей​​​.

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