Россиянин убил воров и был задержан во время перевозки их тел

В Тульской области сотрудники ДПС задержали местного жителя, в багажнике которого были обнаружены тела двух мужчин. Об этом в четверг, 24 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 24 июня полицейские остановили автомобиль в поселке Иншинский. Ранее судимый 44-летний задержанный пояснил, что погибшие ворвались на его склад в деревне Беликово, который он оборудовал в заброшенном фермерском хозяйстве. Россиянин нанес ворам несколько ударов деревянным бруском по голове, а затем связал их. Через некоторое время мужчины скончались.

Подозреваемый решил скрыть следы преступления и избавиться от тел. Он завернул их в одеяла, загрузил в автомобиль и отправился в поселок Иншинский, где и попался сотрудникам ДПС. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 («Убийство») УК РФ. Назначены ряд экспертиз, с задержанным проводятся следственные действия.

19 мая сообщалось, что в Челябинской области уволили со службы полицейского, которого уличили в перевозке тела убитого в багажнике автомобиля.