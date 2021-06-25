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Названа возможная причина крушения самолета в Архангельской области

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Фото: МЧС Архангельской области

Предварительной причиной крушения легкомоторного самолета «Пайпер Па-28» в Архангельской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в результате произошедшего самолет загорелся и практически уничтожен огнем. Два члена экипажа, пилот и наблюдатель, находились на безопасном расстоянии в сознании. Их госпитализировали.

Организована проверка по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов воздушного транспорта»).

Вечером 24 июня стало известно, что в Верхнетоемском районе Архангельской области перестал выходить на связь легкомоторный самолет, производивший авиапатрулирование по мониторингу пожарной ситуации в лесах. Позднее выяснилось, что самолет потерпел крушение, однако экипаж, состоявший из двух человек, выжил.

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