Названа возможная причина крушения самолета в Архангельской области

Предварительной причиной крушения легкомоторного самолета «Пайпер Па-28» в Архангельской области мог стать отказ двигателя. Об этом сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте Следственного комитета, передает РИА Новости.

По данным ведомства, в результате произошедшего самолет загорелся и практически уничтожен огнем. Два члена экипажа, пилот и наблюдатель, находились на безопасном расстоянии в сознании. Их госпитализировали.

Организована проверка по части 1 статьи 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации объектов воздушного транспорта»).

Вечером 24 июня стало известно, что в Верхнетоемском районе Архангельской области перестал выходить на связь легкомоторный самолет, производивший авиапатрулирование по мониторингу пожарной ситуации в лесах. Позднее выяснилось, что самолет потерпел крушение, однако экипаж, состоявший из двух человек, выжил.