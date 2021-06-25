Бывшая жена Аршавина ответила на обвинения в краже денег у футболиста

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина ответила на обвинения матери спортсмена в краже крупной суммы денег. Об этом она заявила на YouTube-канале «Лучше правду».

По словам женщины, у них была тумбочка, из которой супруги брали деньги, которые, выдавала мать футболиста. «Отвечу так: я была его женой! Если ты любишь, а твоя женщина начехардила такие вещи — ну взяла три миллиона и потратила – ты простишь! Это же твоя жена!», — сказала Казьмина.

Она также рассказала, что на начальном этапе все было хорошо и супруг не жалел денег. Также он бы не обратил внимание на пропажу денег, если бы не его мать. «Мама не любит ни женщин, ни мужчин, ни детей — никого. У нее было два брака. И мечта всей ее жизни — чтобы сын был при ней», — сказала Казьмина.

17 июня стало известно, что мать футболиста Андрея Аршавина отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены Алисы Казьминой. Суд первой инстанции встал на сторону матери футболиста. На днях Казьминой также было отказано в удовлетворении апелляции.

Аршавин и Казьмина развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. В январе 2020-го женщина обвинила футболиста в попытке выселить их ребенка из квартиры в Санкт-Петербурге.