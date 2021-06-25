Памятник чернокожему Джорджу Флойду измазали черной краской

Памятник чернокожему Джорджу Флойду, недавно появившийся в Нью-Йорке, осквернили вандалы: его измазали черной краской и нанесли на постамент логотип организации, которую в США считают экстремистской. Об этом сообщает ABC 7.

Надписи, появившиеся на постаменте, указывают на сайт движения Patriotfront.us («Фронт патриотов»). Правозащитная организация Southern Poverty Law Center считает его радикальной организацией, объединяющей сторонников идей превосходства белой расы.

«Это отвратительно и грустно. Но наше движение не остановишь. Статуя — это просто неодушевленный объект, который не может защитить себя. Конечно, я разозлена из-за этого. Но перемены уже здесь, и их все равно не остановить», — так прокомментировала произошедшее Кортни Нельсон, представитель родственников Джорджа Флойда.

Инцидентом занимается местное отделение полиции по борьбе с преступлениями ненависти. Следователи считают, что им удастся найти вандалов. Сообщается, что бронзовый памятник, открытый в честь Джорджа Флойда в Нью-Джерси, осквернили в ту же ночь, по некоторым данным, за этим стояла та же организация.

О том, что Флойду, признанному жертвой полицейского произвола, поставили памятник в Нью-Йорке, стало известно 19 июня. Статую, сделанную из толстых листов светлой фанеры, открывали с участием членов семьи Флойда.

Появление обеих статуй приурочили к празднику 19 июня («Juneteenth»), посвященному освобождению от рабства. Несколькими днями ранее эту дату, которую отмечают в большинстве штатов, сделали официальным федеральным праздником.