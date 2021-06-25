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Российская лаборатория приостановила тестирование на антитела к коронавирусу

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Фото: Мурад Оруджев / РИА Новости

Российская сеть лабораторий «Инвитро» приостановила тестирование на количественные антитела к коронавирусу из-за нехватки реагентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу компании.

«С большим сожалением сообщаем, что ставим на паузу продажи теста на количественные антитела на семь-десять дней», — сообщили в компании. Там объяснили, что дефицит возник из-за взрывного спроса на тесты. На данный момент в лабораториях ждут поставки реагентов. После этого исследования возобновят в полном объеме.

На период, пока данное тестирование приостановлено, «Инвитро» предложит гражданам количественный тест на антитела, основанный на другой системе. Он будет доступен в ограниченных количествах в наиболее загруженных регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и на Урале.

Отмечается, что повышенный спрос на выявление антител к коронавирусу возник на фоне сообщений о распространении «дельта»-штамма.

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