На Украине рассказали о летающих на переговорах с Россией карандашах

Члены украинской делегации раскрыли подробности переговоров с российской компанией «Газпром» по поставкам газа на Украину в 2014 году. Свою версию событий они изложили в интервью изданию LB.ua.

Елена Зеркаль и Андрей Коболев рассказали о роли, которую в переговорах сыграл представитель Европейского союза (ЕС) Гюнтер Эттингер, на тот момент занимавший пост еврокомиссара по энергетике.

По словам Зеркаль, которая занимала тогда пост заместителя министра иностранных дел Украины, Эттингер был главным посредником между украинской и российской делегациями. В частности, она вспомнила о летающих по кабинету карандашах.

«В ходе переговоров, бывало, бросал карандаши то в нас, то в русских... У меня даже есть такая прекрасная фотография с переговоров», — описала ход встречи Зеркаль.

В том же интервью бывший председатель компании «Нафтогаз Украина» Андрей Коболев, раскрыл другие детали переговоров с «Газпромом». По его словам, встреча проходила в очень напряженной атмосфере, а площадка была «напичкана микрофонами». Коболев также заявил, что члены делегации не могли выйти в туалет без сопровождения.