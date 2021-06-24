На Украине рассказали о невозможности выйти в туалет на переговорах по газу

Члены украинской делегации раскрыли подробности переговоров с «Газпромом» по поставкам газа на Украину в 2014 году. Свою версию событий они рассказали в интервью изданию «Левый берег».

По словам Андрея Коболева, который тогда занимал должность руководителя компании «Нафтогаз Украина», переговоры проходили в очень напряженной атмосфере, а площадка была «напичкана микрофонами».

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Он также заявил, что члены делегации не могли выйти в туалет без сопровождения. Слова Коболева подтвердила Лана Зеркаль, бывший заместитель министра иностранных дел Украины. Зеркаль рассказала, что в уборную ее всегда сопровождали представители российской стороны.

«Все, кто имеет опыт работы с "Газпромом", знают, что рассчитывать договориться с ним на каких-то коммерческих и рыночных условиях не стоит», — подытожил Коболев свои впечатления от переговоров.

Ранее новый глава украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко пообещал оказывать на «Газпром» «максимальное давление», а также не исключил подачу новых исков. Он заявил, что Россия — это страна-агрессор, а также добавил, что спросит с сотрудников «Нафтогаза», почему они в течение последнего года не использовали все юридические возможности для давления на «Газпром». Витренко намерен добиваться от компании переноса точек передачи газа европейским потребителям на границу с Россией. Он также хочет, чтобы «Газпром» не злоупотреблял «своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы».