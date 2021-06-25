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ООН и ВОЗ предсказали гуманитарную катастрофу в Сирии

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Фото: Khalil Ashawi / Reuters

ООН и ВОЗ предсказали гуманитарную катастрофу в Сирии: она может пройти из-за провала миссии по поставкам гуманитарной помощи в арабскую республику. Представителей организаций цитирует Reuters.

У ООН есть всего месяц на то, чтобы обеспечить поставки в рамках трансграничного механизма помощи (ТГМ). Совет Безопасности организации отказался продлить мандат еще на год, поэтому вскоре программа закончится — в Сирию не смогут поставлять даже вакцины от COVID-19.

23 июня генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш обратился к Совбезу организации и попросил все же продлить поставки в рамках ТГМ, чтобы избежать «разрушительных последствий».

В июле 2020 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию о продлении механизма трансграничной помощи Сирии, действующего с 2014-го. При этом Москва и Дамаск неоднократно просили свернуть механизм, поскольку гуманитарную помощь оказывают не в координации с официальными властями страны. Российская и сирийская стороны утверждают, что из-за этого грузы нередко оказываются в руках террористов.

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