Переводы за рубеж станут дороже для россиян

В России могут ввести допкомиссию за зарубежные переводы, так как власти ищут дополнительные источники доходов в бюджет. Минфину поручено рассмотреть вопрос о взимании комиссии до одного процента, пишут «Известия».
Пока комиссию при переводах денег берут платежные системы и банки — сбор может доходить до двух процентов, но средняя ставка по стране — один. По данным ЦБ, переводы физлиц из России за рубеж в прошлом году упали на 4 процента, до 40,1 миллиарда долларов. При взимании комиссии в один процент дополнительные доходы в бюджет за прошлый год могли быть около 30 миллиардов рублей.
Большая часть переводов шла в страны дальнего зарубежья: Швейцарию, Великобританию и США. Новая мера может стать причиной подорожания переводов, считают эксперты. Введение комиссии — аналог дополнительного налога на трудовых мигрантов, отметила председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева. Она опасается, что новая мера приведет к сокращению потока мигрантов, а часть рынка уйдет в тень.
По данным ЦБ, в 2020 году объем переведенных из России средств уменьшился по сравнению с предыдущим периодом и составил 7,4 миллиарда долларов. Из них 6,2 миллиарда долларов приходилось на переводы в страны СНГ. При этом в 2019 году общая сумма переводов была немного больше и составляла 7,5 миллиарда долларов.