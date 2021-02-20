Объем денежных переводов из России уменьшился

Центробанк России зафиксировал минимальный за четыре года объем денежных переводов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику регулятора.

По данным ЦБ, в 2020 году объем переведенных из России средств уменьшился по сравнению с предыдущим периодом и составил 7,4 миллиардов долларов. Из них 6,2 миллиарда долларов приходится на переводы в страны СНГ. Отмечается, что речь идет о переводах через системы Western Union, «Золотая корона», «Юнистрим», Contact, Blizko (до апреля 2020 года), а также «Почту России».

При этом в 2019 году общая сумма переводов была немного больше и составляла 7,5 миллиардов долларов. В 2018-м физические лица перевели из России в другие страны 9,5 миллиардов долларов, в 2017-м — 9,2 миллиардов, в 2016-м — 7,3 миллиарда.

В сентябре прошлого года сообщалось, что в июле физлица перевели из России за рубеж рекордный с октября 2018 года объем средств. Общая сумма переводов из России в июле составила 837 миллионов долларов. Больше всего денег было отправлено в страны СНГ (686 миллионов долларов), еще 152 миллиона — в страны дальнего зарубежья.