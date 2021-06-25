Россиянка побывала в Сочи и рассказала о взлетевших ценах на услуги

Россиянка побывала в Сочи и пожаловалась на взлетевшие цены на туристические услуги. Ее наблюдения опубликованы в блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам путешественницы, она летала в Сочи по пакетному туру, однако выбор экскурсий на курорте, по ее мнению, оказался не очень широким. Кроме того, все развлечения она сочла дорогими. Туристка заявила, что на улицах Розы Хутор нет специальных киосков, поэтому ей пришлось покупать экскурсионные программы у туроператора.

Женщина добавила, что «была в ступоре» при виде цен. «Год назад я отдыхала на побережье, на территории отеля было много киосков с экскурсиями на улице, у гидов я тогда не покупала. Экскурсии были ощутимо дешевле, а программа более разнообразной и интересной», — заявила она.

Россиянка также отметила, что цены на подъемники на Красной поляне за последнее время выросли практически в полтора раза, и посоветовала перед покупкой туров у гидов проверять стоимость в киосках на улице и уточнять, что входит в программу.

К примеру, у продавцов на улице входные билеты не были включены в цену, в то время как гид может предложить все билеты в пакете, и тогда стоимость выйдет одинаковая.

24 июня власти Краснодарского края приняли решение с 1 июля пускать в отели и пансионаты только туристов с ПЦР-тестами или сертификатами о вакцинации. С 1 августа меры ужесточат и туристов начнут пускать в объекты размещения только при наличии сертификата о вакцинации.