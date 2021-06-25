Жириновский возглавил список ЛДПР на выборах в Госдуму

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возглавил список фракции на выборах в Госдуму. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 25 июня.

Также в общефедеральную часть списка ЛДПР вошли глава комитета нижней палаты по международным делам Леонид Слуцкий, член высшего совета партии, депутат Сергей Каргинов, депутат Ярослав Нилов и губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.

В общей сложности в список партии вошло 219 человек по 58 региональным группам. Члены партии также проголосовали за список из 225 кандидатов по одномандатным округам.

Ранее президент Владимир Путин потребовал организовать честные и открытые выборы, чтобы не возникало сомнений в их легитимности. По его словам, важно, чтобы состав Госдумы VIII созыва объективно отражал волю людей и выбор граждан.

Выборы в Государственную Думу пройдут с 17 по 19 сентября 2021 года. Многодневное голосование было решено провести в связи с эпидемиологической обстановкой, вызванной пандемией коронавируса.