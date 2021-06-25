Песков удивился санкциям Украины против Миллера

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что его удивили введенные Украиной санкции в отношении главы «Газпрома» Алексея Миллера, передает «Интерфакс».

Он напомнил, что Киев заинтересован в продолжении транзита газа после истечения действующего контракта. Но если Миллер будет под санкциями, то непонятно, с кем будут вести переговоры и кто будет подписывать контракт.

По словам Пескова, в действиях украинских властей остается много непонятного. Он предположил, что с их помощью определенные силы пытаются не допустить встречу президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского.

Также пресс-секретарь рассказал, что в Кремле сожалеют по поводу желания Киева де-юре разорвать связи с Донбассом. Он напомнил, что де-факто связи и так разорваны, регионы отторгнуты Киевом. Тем не менее он предложил сначала дождаться пояснений с украинской стороны, что они имели в виду.