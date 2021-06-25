Ученый назвал единственную цель эволюции COVID-19

Профессор Сколтеха Георгий Базыкин в беседе с РИА Новости назвал единственную цель эволюции COVID-19.

По словам ученого, эволюция вируса протекает в рамках законов естественного отбора, где главная цель — распространение вируса и уход от иммунной системы человека, а не нанесение вреда человечеству.

Специалист напомнил, что вирус оказался в человеческой популяции в конце ноября 2019-го. С тех пор он накапливал изменения, приобретал разные мутации. Сейчас человечество уже столкнулось с «мозаикой из мутаций». «Мы знакомы с некоторыми мутациями, которые ему уходить от человеческих антител. Как я сказал, вирус будет мутировать постоянно», — считает специалист.

Он подчеркнул, что постепенно вирус собирает в себя тот набор мутаций, который позволяет ему эффективнее заражать людей. По мнению специалиста, главная цель вируса — накопить те мутации, которые ему позволяют перескакивать с одного человека на другого.

Ранее Базыкин заявил, что снижение смертности от COVID-19 произойдет не из-за эволюции вируса, а благодаря выработке частичного иммунитета у людей к коронавирусу. По его словам, иммунитет, приобретенный на один вариант вируса, вероятно, будет защищать от других штаммов. Вакцина от какого-либо варианта вируса SARS-Cov2 будет защищать человека, по крайней мере, от тяжелого течения заболевания с будущими вариантами, заключил он.