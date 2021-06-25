Профессор назвал условие для снижения смертности от COVID-19

Снижение смертности от COVID-19 произойдет не из-за эволюции вируса, а благодаря выработке частичного иммунитета у людей к коронавирусу. Такое условие для снижения летальных сходов назвал РИА Новости профессор Сколтеха Георгий Базыкин.

«Снижение смертоносности не в интересах вируса. А произойдет это из-за того, что люди приобретут к нему частичный иммунитет», — сказал эксперт. По его словам, иммунитет, приобретенный на один вариант вируса, вероятно, будет защищать.

«Хотя может быть немного хуже и от того варианта вируса, который будет ходить через год», — уточнил ученый. Он отметил, что вакцина от какого-либо варианта вируса SARS-Cov2 будет защищать человека, по крайней мере, от тяжелого течения заболевания с будущими вариантами.

Базыкин подчеркнул, что при вакцинации иммунная система тренируется замечать уханьский вариант COVID-19 и, вероятнее всего, будет способна замечать и другие штаммы коронавируса.

Эксперт пояснил, что иммунная система не воспринимает разные штаммы как разные объекты. «Вирус эволюционирует, и ей нужно понимать, что то, что появилось — это все еще тот же самый объект», — заключил Базыкин.

24 июня сообщалось, что в Москве и Санкт-Петербурге зарегистрировали максимальное число смертей из-за коронавируса за сутки. В столице за сутки из-за COVID-19 скончались 92 человека, в Санкт-Петербурге — 99. Днем ранее в этих городах также был установлен рекорд по смертности. Тогда в Петербурге скончались 93 пациента с коронавирусом, а в Москве — 88.