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«Ливерпуль» заинтересовался самым дорогим футболистом мира

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Фото: BERNADETT SZABO / Reuters

«Ливерпуль» заинтересовался французским нападающим «Пари Сен-Жермен» Килианом Мбаппе. Об этом сообщает Marca.

Английский клуб направил запрос парижанам относительно возможного трансфера. При этом ПСЖ намерен удержать Мбаппе в своих рядах. Также отмечается, что «Ливерпуль» навряд ли сможет приобрести форварда нынешним летом. Для этого мерсисайдцам предстоит разгрузить зарплатную ведомость и расстаться с рядом игроков.

Также в приобретении Мбаппе заинтересован мадридский «Реал». Действие контракта нападающего с парижанами истекает в июне 2022 года. По оценке Transfermarkt, Мбаппе — самый дорогой футболист мира.

В прошедшем розыгрыше чемпионата Франции Мбаппе провел 31 матч и забил 27 голов. В Лиге чемпионов на его счету восемь голов в десяти матчах.

Мбаппе перешел в ПСЖ из «Монако». Сумма трансфера составила 120 миллионов евро.

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