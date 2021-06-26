Американцы заподозрили власти в сокрытии информации об НЛО

Около 70 процентов американцев подозревают, что власти США скрывают информацию о неопознанных летающих объектах (НЛО) и неопознанных воздушных явлениях. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного газетой Hill совместно с Исследовательской службой Харриса, передает ТАСС.

В анкетировании приняли участие 942 человека. Согласно результатам исследования, наиболее недоверчивыми являются граждане в возрасте от 18 до 34 лет — 75 процентов респондентов считают, что правительство имеет больше информации, чем говорит. На втором месте находятся американцы в возрасте от 35 до 49 лет — среди них такого мнения придерживаются 64 процента.

Ранее национальная разведка США в первом за полвека докладе об НЛО рассказала об угрожающих нацбезопасности страны неопознанных летающих объектах. В документе говорится о 144 случаях предполагаемого наблюдения НЛО, которые не поддаются объяснению. При этом особо отмечается, что некоторые объекты, «по-видимому, двигались вопреки известным законам аэродинамики».