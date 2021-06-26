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В Германии оценили последствия отключения России от SWIFT

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Фото: HANNIBAL HANSCHKE / Reuters

Лидер партии «Альтернатива для Германии», депутат Бундестага Тино Крупалла оценил последствия отключения России от платежной системы SWIFT. Об этом передает РИА Новости.

По словам Крупаллы, он надеется на то, что данный шаг не будет предпринят, потому что это может изолировать страну. Он особо подчеркнул, что не одобряет подобные меры. При этом депутат отметил, что не уверен в эффективности отключения России от SWIFT, так как в конечном итоге данный шаг вновь нанесет ущерб европейской экономике.

Парламентарий добавил, что в России уже разработана система передачи финансовых сообщений и она ищет новые пути. У Москвы есть свои интересы, у Германии — свои, если построить на этом диалог, то стороны смогли бы наладить хорошие отношения, резюмировал он.

Возможность отключения России от SWIFT неоднократно обсуждалась на фоне усиливающегося санкционного давления на страну. В марте на возможность подобного шага со стороны США указывал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. В апреле с призывом ввести для России соответствующие ограничения выступила крупнейшая фракция Европейского парламента, Европейская народная партия (ЕПН). Представитель самой SWIFT в июне заверил, что страну не отключат от международной системы банковских переводов, объяснив это невыгодностью такой меры.

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