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Последствия сильных ливней в Геленджике попали на видео

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Сильный ливень прошел в Геленджике утром 26 июня. В результате дорогие превратились в реки, селевые потоки вынесло на набережную. Люди переходили улицы курортного города вброд, сообщили «Кубанские новости».

«Как только стало понятно, что высока вероятность подтопления в центральной части города, в целях безопасности отключили все объекты от электричества», — написал глава города Алексей Богодистов в своем Telegram-канале. Он заверил, что проблем с устранением последствий ливня не будет.

Ранее жителей Крыма предупредили о сильном ливне с грозой, градом и шквалистым ветром до 15-20 метров в секунду 26 июня. В регионе объявлено штормовое предупреждение.

17 июня от непогоды сильно пострадали жители восточной части Крыма. В Керчи и близлежащих районах выпало полторы месячные нормы осадков. Власти ввели в регионе режим ЧС, около 20 тысяч человек остались без питьевой воды.

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