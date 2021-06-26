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В Аргентине оценили влияние вакцины «Спутник V» на смертность от COVID-19

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Фото: Dado Ruvic / File Photo / Reuters

Одна доза российской вакцины «Спутник V» снижает смертность от коронавируса на 70-80 процентов среди пациентов старше 60 лет. Такие данные следуют из предварительных результатов исследования, проведенного минздравом Аргентины, передает РИА Новости.

После введения второй дозы препарата смертность падает более чем на 90 процентов. Подобные результаты также демонстрирует вакцина AstraZeneca. В основу исследования легли данные 471 682 человек в возрасте от 60 лет.

Производство российского препарата в Аргентине началось в начале июня. Церемония запуска прошла в формате видеоконференции. По оценкам, на начальном этапе будет произведено по одному миллиону каждой из доз вакцины.

Ранее глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове заявила, что в отношении всех вариантов COVID-19, вызывающих беспокойство, вакцины остаются эффективными против тяжелых форм заболевания и смертности. Она подчеркнула, что полный уровень защиты обеспечивают лишь обе дозы вакцины. Поэтому представитель ВОЗ посоветовала всем, получившим первый укол препарата, завершить процедуру вакцинации.

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