Скончался знаменитый советский и российский актер Леонид Топчиев

Знаменитый советский и российский актер театра и кино Леонид Топчиев скончался в Москве на 92-м году жизни. Об этом сообщает «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что кончина артиста наступила днем 23 июня в его квартире на Нахимовском проспекте. Прибывшие на место врачи и правоохранители не обнаружили насильственных признаков смерти мужчины. Предварительно, он скончался в силу естественных причин, однако подробное заключение будет обнародовано лишь после медицинской экспертизы.

Леонид Топчиев родился 9 января 1930 года. Театральную карьеру начал в МХАТе в 1946 году. Позднее начал сниматься в кино и стал известен широкому зрителю по фильмам «Борец и клоун», «Олеко Дундич», «Казаки» и «Хождение за три моря», в котором исполнил роль Великого князя Московского Ивана III. Эта картина была номинирована на «Золотую пальмовую ветвь» Канского фестиваля в 1958 году.

Топчиев прославился также как режиссер Вологодского театра драмы и Ярославского государственного театра драмы имени Ф.Г. Волкова и преподаватель кафедры актерского мастерства в ГИТИС. В 2004 году артиста наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.