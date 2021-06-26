Двух российских граждан задержали в Белоруссии по делу о нападении на таксистку

Белорусские силовики задержали двух российских граждан, заподозренных в нападении на таксистку и угоне автомобиля в Брестской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Как рассказала правоохранителям сама пострадавшая, она приняла поездку от двух россиян в ночь с 24 на 25 июня. Они попросили остановить автомобиль у банкомата, а позже приставили нож к горлу женщины и начали угрожать расправой. «Тем не менее водитель не растерялась: дала отпор нападавшим и сломала нож», — рассказали в министерстве.

После инцидента нападавшие скрылись, а позже в состоянии опьянения угнали припаркованную неподалеку иномарку и уехали в соседний район. Уголовное дело против подозреваемых было возбуждено по статьям о краже и хулиганстве. Один из них оказался ранее судим за угон автомобилей.

Ране стало известно, что россиянин избил свою девушку в Приморье, а позже пытался спрятаться от правоохранителей в диване во время штурма квартиры. Женщина все это время угрожала выпрыгнуть из окна, опасаясь расправы от сожителя.