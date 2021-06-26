В США решили не позволять Китаю доминировать в мире

Соединенные Штаты Америки и Франция сходятся во взглядах по вопросу растущей роли Китая. Об этом в интервью The New York Times заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен после встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном.

По словам политика, в свете таких вызовов, как пандемия COVID-19 и рост влияния Китая, страны должны действовать сообща. Он отметил, что Вашингтон и Париж полны решимости не позволять Китаю играть доминирующую роль в мире, поскольку такой поворот событий был бы «совершенно не либеральным».

Блинкен подчеркнул, что у США нет задачи «сдержать Китай» или «попытаться отбросить его назад», но есть стремление сохранить существующий порядок вещей. В противном случае в мире будет царить хаос, который практически всегда ведет к конфликту, или китайское господство, считает глава внешнеполитического ведомства.

Ранее США и Франция обсудили противодействие «агрессивному» поведению России. Как сообщили в Госдепартаменте, Блинкен и Макрон подчеркнули общую цель по достижению стабильных и предсказуемых отношений с Москвой при одновременном противодействии агрессивному и безответственному поведению России, в том числе по отношению к Украине.