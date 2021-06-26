Российский регион приостановил вакцинацию от коронавируса

В Удмуртии на два дня (26 и 27 июня) приостановили вакцинацию населения от коронавируса, сообщается на сайте Минздрав российского региона.

Это связано с тем, что темпы прививочной кампании превышают скорость поставок вакцины. Новая партия вакцины объемом 17 400 доз должна поступить в республику 27 июня. После этого вакцинация будет возобновлена в прежнем объеме, отметили в ведомстве.

За последнюю неделю в России привилось более 12 тысяч человек. По данным Минздрава, количество записавшихся на прививку на портале Госуслуги за неделю увеличилось в два раза. В сутки вакцину получают до четырех-пяти тысяч человек. На 25 июня первым компонентом вакцины в Удмуртии привито 164 485 человек, из них привились обоими компонентами 128 508 человек.

Ранее Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) призвали правительство страны ввести обязательную вакцинацию всего населения за исключением несовершеннолетних и имеющих противопоказания.