Юрист рассказал россиянам о штрафах за видеорегистратор в машине

Мнение о том, что за размещение видеорегистратора в салоне автомобиля может грозить штраф, не соответствует действительности. Об этом россиянам рассказал заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов, пишет агентство «Прайм».

Юрист рассказал о распространенном мнении о том, что за размещение слишком большого устройства по центру лобового стекла водитель может быть привлечен к штрафу по статье 12.5 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), поскольку оно ограничивает обзор. «Штраф за эксплуатацию транспортного средства в условиях созданных ограничений обзора действительно существует, и на практике это чаще всего связано с наклейками на ветровое или боковые стекла», — объяснил Миронов.

Специалист рекомендовал исходить из собственных потребностей и существующим регламентом при принятии решения об установке видеорегистратора в машину.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы за выброс мусора из машин. Соответствующие поправки предлагается внести в КоАП. Как заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, если на камеру попадет владелец легкового автомобиля, который выбрасывает мусор в неположенном месте, ему выпишут штраф в размере 10 тысяч рублей, грузового — 100 тысяч рублей. В случае повторения подобного нарушения штраф составит 20 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно.