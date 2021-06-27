Футболист умер на матче любительских команд в Москве

Футболист умер из-за остановки сердца на матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве. Об этом сообщает Sport24.

Как утверждает президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов, футболиста не было в заявке на матч. Функционер допустил, что мужчину могли пригласить на игру.

«Человек потерял сознание в самом начале матча. Не было ни стыка, ни усталости. Кроме того, игра проходила вечером, уже не было жары», — подчеркивает Смирнов. Он добавил, что первую помощь футболист получил еще на поле, после чего к месту прибыл реанимобиль.

На матче чемпионата Европы футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца в матче группового этапа против Финляндии. Впоследствии 29-летнему игроку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.