Появились подробности гибели российского футболиста во время матча

Футболист команды Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) Москвы Василий рассказал о подробностях гибели российского игрока Дмитрия Добровольского во время матча в Москве. Их приводит «Чемпионат.com».

«Прошло буквально пять минут с начала игры, никакой нагрузки, никаких стыков. Парень бежал и упал. И все», — заявил очевидец случившегося. Он добавил, что Смиронову попытались оказать первую помощь и вызвали скорую помощь, которая приехала через 15 минут. Василий отметил, что около стадиона не дежурили медики, и сам погибший не проходил медосмотр перед встречей.

О смерти футболиста из-за остановки сердца стало известно ранее 27 июня. Президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов заявил, что Добровольского не было в заявке на матч, отметив, что матч проходил вечером, поэтому игрок не мог получить тепловой удар.

На матче чемпионата Европы футболист сборной Дании Кристиан Эриксен пережил остановку сердца в матче группового этапа против Финляндии. Впоследствии 29-летнему игроку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.

Истории без цензуры и запретов — в «Ленте дна» в Telegram подписаться



