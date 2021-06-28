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В ООН задумались о борьбе с пластиковыми упаковками

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Фото: Unsplash

В ООН задумались о важном шаге в борьбе с вредом экологии от пластиковых упаковок: речь идет о возможном запрете на определенный химикат, который часто используют в их производстве, передает таблоид Daily Mail в совместной публикации с Greenpeace.

Вещество UV-328 содержится во многих видах упаковки, хотя исследования показывают его возможный вред для здоровья человека и животных. Химикат в больших дозах накапливается в организмах живых существ и может негативно влиять на работу печени и почек.

Ученые, на которых ссылается издание, считают, что запрет на UV-328 станет первой ступенью для того, чтобы оставить в прошлом пластиковые упаковки. Предложение о таком запрете выдвинули представители Швеции на конференции ООН, сейчас его обсуждают ее регулирующие органы.

Как отмечает таблоид, индустриальные предприятия недовольны перспективой такого запрета и прямо сейчас борются против регулирования пластиковых компонентов на таком же уровне, как это делается в отношении других опасных химикатов.

Ранее в июне сообщалось, что производитель кукол «Барби», американская компания Mattel заявил о запуске новой линейки своих игрушек из переработанного пластикового мусора.

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