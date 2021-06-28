Штаны Риты Дакоты на фестивале «Жара» вызвали возмущение у фанатов

Наряд российской певицы и композитора Риты Дакоты, в котором она посетила фестиваль «Жара», вызвали возмущение в сети. Фотографии ее образа и комментарии фанатов появились в Instagram.

На опубликованном в соцсети кадре 31-летняя исполнительница позирует в коротком топе кислотного зеленого цвета и плотных болоневых штанах из переливающейся ткани с декоративными драпировками. Свой образ она дополнила черным полупрозрачным болеро и массивными ботинками. Из описания снимка следует, что одежда изготовлена брендом hey_groza.

Подписчики не оценили наряд музыканта. «Все же стилиста вам лучше нанять... У вас такая красивая фигура, стилист бы помог подчеркнуть нужное. А эти штаны убьют каждого, кто посмотрит в их сторону», «Риту обожаю, но образы… Плакать хочется», «Конечно, понятно, что собирали за несколько часов, но простите, это выглядит не очень», «Рита, при всем уважении к вам, ну нельзя же так одеваться. У вас прекрасная фигура. Вам бы ее подчеркивать, а не скрывать за тоннами нелепой одежды. Ваши гриндера на любую погоду прекрасны, конечно, но ведь это не последнее в жизни. Вы хороши, Федор тоже, но ваш стиль это нечто», — критиковали они.

Сама Дакота пока никак не ответила на сообщения пользователей.

Ранее в июне российский певец Филипп Киркоров станцевал на камеру в ярком образе и вызвал споры в сети. Музыкант появился на кадрах в черных брюках, белой футболке и неоново-желтом пиджаке. Его образ дополнили небольшая сумка, солнцезащитные очки и шляпа. Помимо Киркорова, в коротком ролике снялись певец Николай Басков и 19-летний Милохин. «Филя в клоуна превратился», — заявили поклонники в соцсетях.