Бывший президент Украины и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко осудил администрацию президента Украины Владимира Зеленского за регулярные нарушения положений Конституции. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Он заявил, что «высшие интересы» не могут стать поводом для нарушения основного закона. «Конституция — это не шведский стол, где ты можешь подойти, вторую или третью статью выбрать, а 106-ю, где ограничены права президента, не читать», — сказал политик.

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Порошенко обвинил президента Украины Владимира Зеленского в том, что он наделил Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) «несвойственными ему функциями», что ущемляет права граждан. Он также раскритиковал инициативу депутатов партии «Слуга народа» о невозможности обжаловать решения СНБО в суде.

Бывший президент отметил, что 25-летие Конституции должно знаменоваться важными достижениями в соблюдении прав и свобод украинских граждан. Однако нынешнему руководству страны нечем похвастаться, так как оно постоянно «насилует и нарушает» основной закон.

28 июня в Верховной Раде Украины прошло торжественное заседание, посвященное 25-летию принятия конституции Украины. Президент страны Владимир Зеленский в своей поздравительной речи назвал ее молодой, но зрелой и мудрой, подчеркнув демократичность положений основного закона.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) назвала политику действующих властей страны антиконституционной. По мнению партии, проводимые в стране реформы разрушают медицину и образование, а чиновники узурпируют власть в СНБО.

Согласно статье 107 Конституции Украины, СНБО — это координационный орган по вопросам национальной безопасности и обороны при президенте. Он только контролирует действия органов исполнительной власти, но не подменяет их и не наделен функцией досудебного следствия. Зеленский сделал его квазисудебным органом, который дает правовую оценку доказательствам или фактам. Этим он фактически расширил не только полномочия Совета СНБО, но и собственные.