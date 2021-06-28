В России оценили отказ Германии считать привитых «Спутником V» вакцинированными

Отказ Германии считать привитых «Спутником V» вакцинированными — это «недобросовестная конкуренция». Так оценил заявление представителя пресс-службы Минздрава ФРГ Себастьяна Гюльде первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал эту ситуацию «чисто коммерческим вопросом».

«Мы еще в декабре подавали заявку на регистрацию вакцины. В марте они заявили, что приняли ее к рассмотрению, обещали рассмотреть в апреле-мае. Уже июнь заканчивается, через два дня июль, а воз и ныне там. Хотя Moderna и Pfizer были значительно позже разработаны и уже получили все разрешения и сертификаты — раньше, чем наша вакцина», — отметил Джабаров.

По его словам, эта задержка сопровождается «другой нехорошей тенденцией».

«На фоне этого распускают слухи в социальных сетях, что это плохая вакцина с кучей побочных явлений, хотя ни один, слава богу, человек за все это время серьезно не пострадал ни от одной нашей вакцины. Это недобросовестная конкуренция», — отметил политик.

Сенатор также заявил, что причина такого поведения Евросоюза ясна. По его мнению, на такие решения зарубежных политиков подталкивает желание коммерческой выгоды. «Это говорит о том, что идет конкурентная борьба. Нашу вакцину упорно не хотят пускать на европейский рынок, пытаются любой ценой ее задержать. Им не нужны конкуренты. Пока наша вакцина у них придерживается искусственно, они спокойно пропихивают и AstraZeneca, которая показала себя не с лучшей стороны, и Pfizer, и Moderna. Это чисто коммерческий вопрос», — отметил политик.

По его убеждению, рано или поздно Евросоюзу придется сертифицировать «Спутник V».

Ранее сообщалось, что Германия отказалась считать привитых «Спутником V» вакцинированными до тех пор, пока препарат не одобрят в Евросоюзе.