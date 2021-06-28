Сенатор заявил об идущей с Запада антипрививочной кампании в соцсетях

Антипрививочная кампания в социальных сетях идет с Запада, заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Владимир Джабаров, чьи слова приводит РИА Новости.

Сенатор считает, что Запад через антипрививочную кампанию в соцсетях «стремится создать социальную напряжённость перед выборами в России», настраивая избирателей против действующей власти. Джабаров призвал активнее вести просветительскую работу в этом вопросе, а также «информировать соответствующие органы».

Глава временной комиссии СФ по защите госсуверенитета Андрей Климов добавил, что есть так называемые СМИ-иноагенты, «которые прямо финансируются из Госдепа, они не скрывают, что надо сеять недовольство, связанное с ковидом, с вакцинацией».

Единый день голосования пройдет в России 19 сентября 2021 года. Основными станут выборы в Государственную думу РФ, более чем в десяти регионах пройдут выборы их глав.

Ранее Джабаров заявлял, что в США, странах ЕС, и на Украине еще до официального объявления российских парламентских выборов начали масштабную работу по их дискредитации.