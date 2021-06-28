Самый доступный iPhone рекордно подешевел

Представленный в 2020 году iPhone SE рекордно подешевел. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Согласно каталогу медиа, самый доступный в линейке Apple телефон с накопителем на 64 гигабайта можно приобрести в России за 33 370 рублей. На сайте Apple и у партнеров компании аппарат доступен за 40 тысяч рублей. «Новые айфоны стоят дорого. Зато «бюджетный» iPhone SE сейчас продается на четверть дешевле», — подытожили авторы издания.

Имеющий рамочный дизайн и кнопку Home iPhone SE вышел с 4,7-дюймовым IPS-экраном, процессором Apple A13 Bionic, тремя гигабайтами оперативной памяти, одинарной основной камерой разрешением 12 мегапикселей. Устройство имеет влагозащиту по стандарту IP67, NFC, дактилоскопический сенсор Touch ID.

Аппарат является преемником оригинального iPhone SE, вышедшего в продажу в 2016 году. Девайс недоступен для покупки.

В начале лета были объявлены смартфоны, которые получат поддержку новой операционной системы от Apple. Так, кроме актуальных аппаратов серии iPhone 12 и iPhone 11, iOS 15 можно будет установить на iPhone SE.