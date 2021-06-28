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Мужчина с ножом напал на прохожих в Германии

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Фото: Heiko Becker / Reuters

Мужчина с ножом напал на прохожих в городе Эрфурт в Германии. Ему удалось ранить двоих человек и сбежать, передает Die Zeit.

Нападавший атаковал людей рано утром, затем сумел сбежать от преследования. Полиция задействовала в поисках вертолет и объявила о внешних признаках преступника: это мужчина в возрасте от 20 до 30 лет cо светлыми рыжеватыми волосами и шрамами на лице. Подробности и возможные мотивы нападения, а также другие данные о подозреваемом пока неизвестны.

Нападение произошло спустя считаные дни после схожей атаки в Вюрцбурге. Там в результате нападения мужчины с ножом погибли три человека, получили ранения еще шестеро. Нападавший был задержан.

В октябре 2020-го 20-летний сириец по имени Абдулла аль-Х. напал на прохожих в Дрездене. Позднее стало известно, что он давно числится в Германии как воинствующий экстремист. Из-за ранений 55-летний мужчина из Крефельда позже скончался в больнице.

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