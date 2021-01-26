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Мужчина напал с ножом на прохожих в Германии

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Фото: Frank Rumpenhorst / Globallookpress.com

Мужчина напал на прохожих с ножом в районе вокзала в немецком Франкфурте, три человека тяжело ранены. Об этом сообщает местное издание Frankfurter Rundschau.

Всего пострадавших четверо. Раненые госпитализированы, нападавший задержан — он в ходе инцидента тоже получил ранения. Район главного городского вокзала оцеплен.

Местные власти сообщили журналистам, что подозреваемый — мужчина, а остальную информацию о его личности, которую приводили СМИ, назвали преждевременной. Так, было предварительно опровергнуто сообщение о том, что преступник находился в состоянии наркотического опьянения.

Кроме того, пока неясно, что стало причиной нападения — были ли жертвы как-либо связаны друг с другом или нападавший атаковал первых попавшихся прохожих.

Громкое нападение с применением ножа произошло днем ранее в турецком Стамбуле: там пострадали трое граждан России. Они госпитализированы, их жизни ничто не угрожает.

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