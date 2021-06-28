Угон полицейской машины в центре Москвы попал на видео

Угон полицейской машины пьяным уроженцем Калуги попал на видео. Ролик в понедельник, 28 июня, публикует Telegram-канал Baza.

На кадрах, снятых камерой наружного наблюдения, видно, что россиянин пытался выйти на проезжую часть, а затем некоторое время бесцельно ходил возле машины ДПС. В какой-то момент он быстро приблизился, открыл дверь полицейского автомобиля и сел внутрь. После чего сорвался с места и уехал.

Ранее 27 июня сообщалось, что автомобиль был угнан у столичных полицейских, которые дежурили у пересечения Моховой улицы и Воздвиженки. Когда к ним по рации пришел запрос остановить одну из проезжающих машин, сотрудники ДПС вышли из служебного авто для выполнения задания. Тогда угонщик и проник в салон.

В Москве объявили план «Перехват». Полицейские следовали по горячим следам, они остановили и задержали угонщика на 22 километре Минского шоссе. Им оказался 36-летний уроженец Калуги.