США выделят 436 миллионов на гуманитарную помощь беженцам из Сирии

Американские власти дополнительно выделят 436 миллионов долларов на гуманитарную помощь беженцам из Сирии. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, его слова передает ТАСС.

Дипломат высказался на открытии министерской встречи международной коалиции по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в Риме. Он назвал урегулирование кризиса в Сирии приоритетным направлением деятельности коалиции. Блинкен отметил, что вместе с новыми ресурсами общая финансовая помощь от США беженцам и сирийским гуманитарным общинам достигнет 13,5 миллиарда долларов.

Госсекретарь также напомнил о необходимости бороться с оставшимися последователями ИГ в Сирии и в Ираке, чтобы не допускать роста террористического движения. По его словам, международная коалиция добилась прогресса в этой сфере благодаря совместной работе, передает агентство ANSA.

18 июня издание Politico сообщило, что Белый дом временно приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении Киеву 100 миллионов долларов. Такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине. Позже в Белом доме подчеркнули, что Украина уже получила помощь в полном объеме.

11 июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выделит Украине 150 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи.