Надругавшегося над трупом убийцу нашли через десять лет после преступления

Туймазинский межрайонный суд (Республика Башкортостан) признал виновным россиянина, убившего человека десять лет назад. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

В декабре 2011 года женщина обратилась в полицию после того, как со свадьбы родственников не вернулся 20-летний сын. Его тело было найдено через три месяца со следами насильственной смерти, при этом убийца надругался над трупом. Было возбуждено уголовное дело, но найти преступника не удалось.

В 2020 году следователи получили информацию причастности к этому убийству местного жителя. Были повторно опрошены свидетели и проверено алиби подозреваемого. Ключевой уликой стали биологические следы подозреваемого, найденные на одежде жертвы.

В итоге следствие пришло к выводу, что ночью 25 декабря 2011 года подсудимый, будучи нетрезвым, встретился на улице с потерпевшим. Завязалась перепалка, в ходе которой злоумышленник вытащил нож и нанес несколько ударов. Он продолжил бить тело ножом даже после смерти жертвы, после чего скрылся.

Суд приговорил его к 14 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Подсудимый свою вину не признал. Приговор в законную силу не вступил.