В Госдуме оценили желание россиян прививаться ради отдыха

Желание россиян прививаться от коронавируса ради отдыха, ресторанов и путешествий является показателем эффективности мер, которые приняли власти. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко, сообщает «Газета.Ru».

«То, что задержка у нас сейчас идет — это из-за того, что мы не смогли вовремя взять в узду меры по вакцинации», — прокомментировал прививочную кампанию Онищенко, добавив, что Россия еще наверстает нужные темпы.

Также он отметил, что в некоторых местах появились очереди за прививками. В заключение он назвал «безграмотными разговорами» заявления медиков в интернете о недостоверных эффектах вакцин.

Ранее в Кремле заявили, что ответ на инициативу работодателей и профсоюзов об обязательной вакцинации всех взрослых россиян должны дать в правительстве.