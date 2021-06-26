Онищенко оценил идею с введением QR-кодов на транспорте и в магазинах

Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил предложение ввести в Москве систему QR-кодов для доступа в транспорт или магазины. В беседе с «Лентой.ру» он сообщил, что идею нужно дорабатывать, чтобы не появились дискриминированные слои населения.

«В общем-то эта идея, когда есть возможность ее реализовать, хорошая. Но удобна она только для тех, у кого есть возможности и навыки ей пользоваться. Даже в Москве, средоточии цивилизации, есть большое количество людей, которые этим не занимаются. Как быть с ними? Это надо внедрять там, где люди к этому готовы. Чтобы не получилось, что кто-то оказался дискриминирован», — подчеркнул политик.

В пример своим словам он рассказал, что многие пожилые люди в столице продолжают записываться в поликлиники через телефон. По его убеждению, если и вводить QR-коды в транспорт и магазины, то оставлять за людьми, у которых нет возможности пользоваться этими технологиями, право выбора — «жить по старой схеме или по новой».

23 июня министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова предложила пускать в общественный транспорт только по QR-коду, который будет выдаваться защищенным от COVID-19 гражданам.

25 июня в Москве начали работать QR-коды для посещения «бесковидных» ресторанов. Ранее власти Москвы заявили, что с 28 июня в Москве посещать заведения общественного питания смогут только граждане, которые сделали прививку от коронавируса, переболели в течение последних шести месяцев или имеют действительный в течение трех дней отрицательный ПЦР-тест.