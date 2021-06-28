Россия
 
Последние новости
Белоруссия захотела завершить интеграцию с Россией
Националисты организовали акцию у офиса Зеленского с требованием импичмента
Дочь Мадонны прошлась по улице в трусах и кожаном кроп-топе и была обругана
Учительнице музыки дали срок за надругательство над гимном
Народная артистка России Вера Алентова попала в больницу
Испания обыграла Хорватию в матче с восемью голами и вышла в 1/4 финала Евро
Американскую военную базу в Сирии обстреляли ракетами
Зеленский ввел «налог на Google»
В РФС описали процедуру решения судьбы Черчесова в сборной России
Новости партнеров
Прослушать новость

В Санкт-Петербурге рассказали о росте числа молодых пациентов с коронавирусом

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Aleksander Polyakov / Global Look Press

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец рассказал росте числа молодых пациентов с коронавирусом в последнее время. Его слова передает РИА Новости.

По словам Лисовца, доля госпитализированных в стационар пациентов в возрасте от 20 до 40 лет существенно выше, чем в первую и вторую волну эпидемии. «Приходится наблюдать значительное число пациентов данного возраста, которые находятся на искусственной вентиляции легких. К сожалению, нередко видим примеры, когда заболевание заканчивается фатально», — сказал он.

При этом среди детей уровень заболевания существенно ниже, чем в предыдущие разы. В тяжелом состоянии в реанимации среди них 22–23 процента, что равно показателям зимы.

За последние сутки в Петербурге выявлено 1335 случаев заболевания коронавирусом. За весь период пандемии в городе заразились 466 775 человек, 441 696 из них выздоровели.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить