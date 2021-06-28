Российские работодатели оценили вероятность повышения зарплаты сотрудникам. Более трети, 36 процентов, намереваются сделать это во второй половине 2021 года года, такие данные приводятся в исследовании сервиса «Работа.ру», передает РБК.

62 процента респондентов не собираются менять денежные выплаты работникам, еще 2 процента планируют снизить их.

Более половины работодателей (54 процента) сообщили, что уже повышали заплаты сотрудников в текущем году, в среднем прибавка составила 10 процентов, таким образом ответили 60 процентов опрошенных.

36 процентов подняли вознаграждение за труд на 10-30 процентов, 3 процента — на 30-50 процентов, и только один процент — в полтора-два раза.

Ранее стало известно, что каждый пятый работающий россиянин опасается, что его могут заменить роботом. Выяснилось, что 22 процента опрошенных считают, что вскоре могут остаться без работы, потому что процессы на рабочем месте будут автоматизированы. При этом из них 64 процента — женщины.