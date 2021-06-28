Врач назвал причину гибели российского футболиста во время матча

Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов назвал причину гибели российского игрока Дмитрия Добровольского во время матча Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Вартапетов заявил, что спортсмен скончался от сердечного приступа и несвоевременно начатой реанимации. «Те секунды, которые есть до приезда скорой помощи, чаще всего решающие. После пяти минут промедления шансов выжить практически нет», - объяснил он. Врач привел в пример ситуацию с сердечным приступом у футболиста сборной Дании Кристиана Эриксена, которому оказали помощь в первую же минуту.

О смерти футболиста из-за остановки сердца стало известно 27 июня. Отмечалось, что около стадиона не дежурили врачи, и сам погибший не проходил медосмотр перед встречей.

Датчанин Эриксен пережил остановку сердца в матче группового этапа чемпионата Европы против Финляндии. Впоследствии 29-летнему игроку имплантировали кардиовертер-дефибриллятор.