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Задержанная в МФЦ из-за маски прокомментировала обвинения в нападении на полицию

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Кадр: соцсети

Задержанная 25 июня в московском МФЦ за отказ надевать маску россиянка прокомментировала обвинения в нападении на сотрудника полиции. Об этом она рассказала газете «Комсомольская правда».

«Я никого не била и не кусала. Когда человек пытался меня за шкирку поднять со стула, я замахнулась, могла ногой задеть штанину сотрудника», — сказала она, добавив, что пыталась сопротивляться, однако сделала это в состоянии аффекта.

Женщина пояснила, что сняла маску из-за возникшего приступа тошноты. По ее словам, у нее тахикардия, и респиратор усиливает негативные ощущения в области сердца. «Сотрудникам МФЦ объяснила, что надену маску, когда сяду к окну специалиста. Я так и сделала», — заключила она.

26 июня стало известно, что россиянку задержали в одном из столичных МФЦ за нарушение общественного порядка и нападение на полицейских. В сети появились кадры, на которых силовики заламывают ей руки за отсутствие маски в помещении. По информации ведомства, после прибытия полицейских и просьбы выполнить правила женщина «начала вести себя агрессивно, кричала, несколько раз ударила по ноге сотрудника полиции и укусила другого правоохранителя».

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