Слепаков в стихах высмеял противников прививок

Юморист Семен Слепаков на своей странице в Instagram опубликовал новое стихотворение, посвященное противникам прививок. Комик высмеял людей, которые отказываются проходить вакцинацию от коронавируса.

Произведение затрагивает судьбы двух героев — антипрививочников Геннадия и Ольги, которые купили фальшивые QR-коды. Благодаря приобретению они получили возможность беспрепятственно ходить в рестораны и другие общественные места. Герои встретились в бане и занялись сексом. Ольга, сама того не зная, передала Геннадию индийский штамм.

Мужчина, не подозревая о заражении, после бани отправился домой к супруге и вскоре заболел. «И вот уж третий день Геннадий под аппаратом ИВЛ лежит, хрипит и умирает, чего он вовсе не хотел!» — продолжил Слепаков. Автор саркастически заметил, что если бы герой его произведения не купил поддельный сертификат, а сделал прививку, «то вскоре смог бы он свободно своей супруге изменять, и пить спиртное в ресторане, и людям руку подавать».

«И умер бы через полгода с простым диагнозом — инфаркт. Ведь вредно пить так много водки и в жаркой бане трахать баб», — заключил Слепаков. Однако линию Ольги автор стиха так и не завершил — ее судьба осталась читателям неизвестна.

Ранее Слепаков сообщил, что развелся с женой. Об этом он упомянул в стихотворении, написанном в качестве ответа хейтерам, которые обвинили его в продажности.