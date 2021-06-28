Смартфон пролежал три дня на дне реки и продолжил работать

iPhone, упавший в реку, пролежал три дня на дне, и все это время продолжал работать. Об этом сообщает портал UPI.

Американец Том Адамс (Tom Adams) рассказал, что катался с женой на байдарках по реке Снейк в штате Айдахо, когда их лодка перевернулась около причала. На дно ушла связка ключей, бумажник, удочка и смартфон мужчины.

Из-за сильного течения самостоятельные поиски пропавших вещей были слишком опасными. Тогда Адамс связался со спасательной командой округа Бингем. Подобные задачи не входят в обязанности спасателей, однако они выполняют их в качестве тренировки.

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Через три дня после происшествия, в пятницу 25 июня 2021 года, спасатели нашли время для поиска вещей Адамса и прибыли на место. Водолазам пришлось привязаться к причалу, чтобы их не унесло течением. Всего через 20 минут один из спасателей вытащил из воды iPhone мужчины, который, ко всеобщему удивлению, работал.

«Будильник, который я поставил в воскресенье, все еще звонил!» — рассказал Адамс в интервью местной газете.

Водолазам также удалось найти потерянную удочку и ключи мужчины.

Ранее сообщалось, что в бразильском муниципалитете Кабу-Фриу, штат Рио-де-Жанейро, iPhone 6s выпал из набравшего высоту самолета, пролетел около 600 метров и записал свой полет на видео. Когда мужчина взял смартфон в руку и высунул ее в открытое окно, гаджет выпал из-за мощного потока воздуха.